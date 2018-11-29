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إنفوجراف.. اعرف الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:56 م
إنفوجراف.. اعرف الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية الخدمات على بوابة الحكومة المصرية
كتب محمد رضا
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أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بوابة الحكومة المصرية، والتى تتم بالتعاون مع الوزارات الأخرى فى الحكومة كلًا حسب اختصاصه، وذلك فى إطار تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطن.

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وقدمت وزارة التخطيط، فى إنفوجراف، شرحًا مبسطًا لبعض الخدمات المقدمة للمواطنين عبر بوابة الحكومة المصرية، ومنها خدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة ويشمل التقدم للتنسيق، التحويل ، التعديل، نشر نتائج التنسيق، التى تجرى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

ومن بين تلك الخدمات المقدمة على بوابة الحكومة المصرية، خدمات معادلات الدرجات العلمية الممنوحة من الجامعات التى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية سواء داخل أو خارج مصر لجميع مراحل معادلة الشهادة بدءًا من تقديم الطلبات والتسديد الإلكترونى ومراحل الفحص حتى إصدار الشهادة، ويختص بها المجلس الأعلى المصرى للجامعات.

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ويأتى ضمن الخدمات أيضًا، خدمات مركز أبحاث طب الأسنان بالإسكندرية، وخدمة تكليف الأطباء المتقدمين لتكليف الأطباء، الصيادلة، اللأسنان، أخصائى العلاج الطبيعى، التمريض، المتقدمين للنيابات، والمعنى بها وزارة الصحة والسكان، كذلك خدمات الجمارك وإتاحة خدمات المانيفست والصادر والوارد لمنافذ الإسكندية، القاهرة، العين السخنة، الدخيلة، السويس، وبورسعيد الجمركية، والمعنى بها مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية.

 


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