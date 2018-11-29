video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إنشاء أول محطة تبريد مركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق مع "البترول"

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:12 م
إنشاء أول محطة تبريد مركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق مع "البترول" اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركه العاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

توقع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الأحد المقبل، اتفاقية مع وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية لإنشاء أول محطة تبريد مركز بالعاصمة الإدارية، وذلك إيمانا من الحكومة بأهداف التنمية المستدامة للمدن وسعيا نحو تطبيقها في العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الذكية الأولي في مصر، والسعى نحو ترشيد الطاقة.

من جانبه، قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن أعمال التكييف تمثل حوالى 65% من اجمالي استهلاك الطاقة.

وأوضح أنه تم تصميم محطة التبريد بحيث تواكب أحدث المحطات فى العالم وهي تعتبر الأكبر  في مصر وأفريقيا حيث تنتج ( 120 ألف طن سنويا علي مرحلتين  ) والأولي في العالم من خلال استخدام وحدات تعمل بالكهرباء وأخري تعمل بالغاز الطبيعي مجتمعة بالإضافة الي التخزين الحراري thermal storage مما يؤمن عمل المحطة حتي في حال انقطاع أي من مصدري الطاقة ويحفظ استمرار الخدمة في كافة الأوقات.

وأشار إلى أن المحطة تعتمد على نظام تخزين الطاقة اثناء الليل لاستخدامها في فترات الذروة وهو ما يحقق وفر إضافي في القدرة الكهربائية المطلوبة بـ 20%.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العاصمة الإدارية الجديدة تحظى بأكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط

شركه العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الجديده

وزاره البترول




لا تفوتك
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة