إنشاء أول محطة تبريد مركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق مع "البترول"

كتب أحمد حسن

توقع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الأحد المقبل، اتفاقية مع وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية لإنشاء أول محطة تبريد مركز بالعاصمة الإدارية، وذلك إيمانا من الحكومة بأهداف التنمية المستدامة للمدن وسعيا نحو تطبيقها في العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الذكية الأولي في مصر، والسعى نحو ترشيد الطاقة.

من جانبه، قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن أعمال التكييف تمثل حوالى 65% من اجمالي استهلاك الطاقة.

وأوضح أنه تم تصميم محطة التبريد بحيث تواكب أحدث المحطات فى العالم وهي تعتبر الأكبر في مصر وأفريقيا حيث تنتج ( 120 ألف طن سنويا علي مرحلتين ) والأولي في العالم من خلال استخدام وحدات تعمل بالكهرباء وأخري تعمل بالغاز الطبيعي مجتمعة بالإضافة الي التخزين الحراري thermal storage مما يؤمن عمل المحطة حتي في حال انقطاع أي من مصدري الطاقة ويحفظ استمرار الخدمة في كافة الأوقات.

وأشار إلى أن المحطة تعتمد على نظام تخزين الطاقة اثناء الليل لاستخدامها في فترات الذروة وهو ما يحقق وفر إضافي في القدرة الكهربائية المطلوبة بـ 20%.