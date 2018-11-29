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إزالة 228 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 10 أفدنة ببنى سويف

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:22 م
إزالة 228 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 10 أفدنة ببنى سويف جانب من الإزالة
بنى سويف ـ هانى فتحى
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تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف سير العمل فى الحملة المكبرة التى تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتى بدأت الاثنين الماضى وتستمر 10 أيام، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضى الزراعية.
 
وقال محافظ بنى سويف تم تنفيذ إزالة لعدد 228 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة على مساحة 10 أفدنة و3 قراريط و19 سهما، وتنوعت التعديات ما بين أسوار وتشوينات وعشش وأساسات فوق سطح الأرض، حيث يشارك فى الحملات جميع القطاعات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية من الإدارة الزراعية وحماية الأراضى وهندسة الكهرباء وشركة المياه.
 
وأشار المحافظ فى بيان له إلى أن المحافظة قد أعدت خطة متكاملة فى هذا الشأن تضمنت الاتفاق على الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين عمليات الإزالة، التى يتم تنفيذها، حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت ازالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ  لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.
 

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