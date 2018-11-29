إزالة 228 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 10 أفدنة ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف سير العمل فى الحملة المكبرة التى تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتى بدأت الاثنين الماضى وتستمر 10 أيام، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضى الزراعية.

وقال محافظ بنى سويف تم تنفيذ إزالة لعدد 228 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة على مساحة 10 أفدنة و3 قراريط و19 سهما، وتنوعت التعديات ما بين أسوار وتشوينات وعشش وأساسات فوق سطح الأرض، حيث يشارك فى الحملات جميع القطاعات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية من الإدارة الزراعية وحماية الأراضى وهندسة الكهرباء وشركة المياه.