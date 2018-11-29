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إخلاء سبيل أصحاب مكتبتين بكفالة 2000 جنيه بعد ترويجهما شهادات طبية مزورة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:01 م
إخلاء سبيل أصحاب مكتبتين بكفالة 2000 جنيه بعد ترويجهما شهادات طبية مزورة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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قررت نيابة مركز المحلة بمحافظه الغربية، اخلاء سبيل اصحاب مكتبتين بكفالة2000 جنيه لكل منهما، على ذمه قضيتى ترويج شهادات طبية مزورة ومنسوب صدورها لنقابة الاطباء بالغربية.
 
كان المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، قد تمكن من ضبط المتهمين  لمزاولتهما نشاط ترويج الشهادات الطبية المزورة والمنسوب صدورها لنقابة الأطباء بالغربية، وبعض الأطباء لراغبي الحصول عليها من المواطنين وغيرهم لتقديمها فى جلسات نظر القضايا امام المحاكم للتلاعب بها قانونا، وبحوزتهما دفاتر وشهادات طبية منسوب صدورها لنقابة الأطباء مزورة.

وكانت معلومات أكدتها تحريات رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام السيد( ج- ح)، بمزاولة نشاط واسع فى ترويج الشهادات الطبية المزورة والمنسوب صدورها لنقابة الاطباء بالغربية وبعض الاطباء لراغبى الحصول عليها من المواطنين وغيرهم لتقديمها فى جلسات نظر القضايا امام المحاكم للتلاعب بها قانونا لتغيير الحقائق مقابل مبالغ مالية.

 ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم بالمكتبة وبحوزته 8 شهادات  طبية منسوب صدورها لنقابة أطباء الغربية مزورة و2 دفتر روشتة طبيب باسماء أطباء مختلفة و7 دفاتر أورنيك 5 س نيابه و3 دفتر اورنيك  5 ج نيابه ودفتر 14 ع ج مكرر و12 طابعا بريديا فئة 4 جنيه للواحد و35 دمغه حكومية فئة واحد جنيه ومبلغ مالى167 جنيه جنيه.

كما تم ضبط  ( ا- أ) وبحوزته 31شهادة طبية مزوره و12 روشتة طبيه منسوبه للدكتور احمد اسماعيل شحاتة ممهورة بخاتم النقابه واكلاشيه الطبيب مزورة و٢ روشته طبية مزورة منسوبه للدكتور محمد عبد المعبود حسن المصرى ممهورة بخاتم النقابه واكلاشية الطبيب مزورة و دفتر اورنيك 5 س نيابة ومبلغ 565 جنيه تحرر عن الواقعه الاولى المحضر رقم66258  والثانية66259 لسنة 2018جنح مركز المحله، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق، التى امرت بحبسهما4 ايام على ذمه القضيتين، وبعرضهم اليوم الخميس على النيابة العامه، قررت اخلاء سبيلهما بضمان2000 جنيه لكل منهما.

 

 


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