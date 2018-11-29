إحالة متهمبن قتلوا حدادا بسبب خلافات عائلية للمحاكمة أمام الجنايات

كتب عامر مصطفى

قررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول، إحالة متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل حداد، بسبب خلافات عائلية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة المرج، يفيد بمقتل حداد على يد صديقه بمنطقة عزبة النخل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبيَّن أن السبب يرجع إلى وجود خلافات مادية بين المجنى عليه "مصطفى.ج"، وبين صديق المتهم، واتفق المتهم "محمد.ص"، مع صديقه على أنه سوف يعيد له المبالغ المالية التى لدى المجنى عليه.

وقام المتهم "محمد.ص"، ومتهم آخر "محمد.ج" بالترصد للمجنى عليه، وانتظره فى إحدى مناطق المرج، وبمجرد رؤيته أسرع إليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، فى منطقة القدم، ما أدى إلى سقوطه غارقًا فى دمائه.