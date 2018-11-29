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إحالة أوراق 3 خفراء للمفتى لقتلهم شابا دافع عن خطيبته بمنشأة القناطر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:33 م
إحالة أوراق 3 خفراء للمفتى لقتلهم شابا دافع عن خطيبته بمنشأة القناطر حبل المشنقة ورمز العدالة - ارشيفيه
كتب أحمد الجعفرى
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أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق أوراق 3 متهمين قتلوا شابا حاول مقاومتهم أثناء شروعهم فى خطف خطيبته لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 29 فبراير للنطق بالحكم.
 
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد عزت وطلبة فوزي شلبي وسكرتارية وائل السيد وأسامة دسوقي ومحمد السيد.
 
وكانت النيابة العامة اتهمت كل من "شريف عبد المنعم" 39 سنة خفير و"هاني عيد" 33 سنة خفير و"فارس فتحي" 25 سنة خفير، بقتل المجنى عليه  نبيل محمد عمدا مع سبق الإصرار.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا فى خطف خطيبة المجنى عليه بمنطقة منشأة القناطر، وحينما تدخل لحمايتها اعتدوا عليه بالضرب وأطلقوا النيران صوره فأصيب بطلق ناري أودى بحياته.
 
 

 


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