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إحالة أب عاشر بناته الثلاث معاشرة الأزواج بعد تهديدهن بالقتل بالمنوفية للمفتى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:12 م
إحالة أب عاشر بناته الثلاث معاشرة الأزواج بعد تهديدهن بالقتل بالمنوفية للمفتى متهم - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قررت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان إحالة أوراق أب تجرد من كافة مشاعر الإنسانية وقام بمعاشرة بناته الثلاث تحت تهديدهم بالقتل حتى حملت إداهن منه سفاحا إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى الإعدام.
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطار من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقاء القبض على محمد عبد الغفار 48 سنة، فلاح ومقيم إشليم قويسنا، وذلك لقيامه بمعاشرة بناته "س" 33 عاما متزوجة، "غ" 28 عاما مطلقة، "ي" 13عاما، وذلك عقب تلقي بلاغا من "س .ا .ح 45 عاما" زوجتة، باكتشاف عدم وجود الطفلة الصغيرة فى المنزل، على الفور توجهت إلى الحقل للبحث عنها، كانت الفاجعة والصدمة المروعة بعد أن اكتشفت أن الأب يعاشر نجلته معاشرة الأزواج، ولما اصطحبت نجلتها أكدت لها أن والدها  اعتدى عليها أكثر من مرة ولما كانت ترفض يهددها بالقتل هى ووالدتها.
 
 
ولما قصت الأم لشقيقتيها علمت أن البداية  كانت عندما طلب  الأب من الأولى، نجلته "س"، معاشرتها ولكنها رفضت وظلت رافضة لزيارة منزلهم لمدة عام كامل وعندما ذهبت إليها والدتها وشقيقتها الصغيرة رفضت أكثر من مرة الذهاب معهم ولخوفها من سؤال زوجها كل مرة قامت بالذهاب معهم، وقام الأب بمعاشرتها عقب تهديدها بسلاح أبيض عندما حضر إلى المنزل ووجدها بمفردها، وهددها فى حالة عدم الحضور إليه مرة كل شهر بأنه سيقوم بقتل والدتها ومعاشرة شقيقتها، الصغيرة، كما قام بمعاشرة "نجلته غ"  حتى حملت منه سفاحا ولما علمت بفعل والدها مع شقيقتها وبالكشف عنها تبين أنها حامل، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 

 

 


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