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إجلاء قرابة 3 ملايين شخص فى روسيا بسبب الإرهاب الهاتفى منذ سبتمبر 2017

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:01 م
إجلاء قرابة 3 ملايين شخص فى روسيا بسبب الإرهاب الهاتفى منذ سبتمبر 2017 عناصر من الشرطة الروسية
موسكو /أ ش أ/
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ذكر مصدر فى الهيئات الأمنية الروسية، أن قرابة 3 ملايين شخص تم إجلاؤهم فى 227 مدينة روسية منذ بداية موجة الإرهاب الهاتفى التى تضرب روسيا منذ سبتمبر عام 2017.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس إن خلال هذه المدة تم تسجيل حوالى 3 آلاف مكالمة مجهولة المصدر تحذر من تفجير نحو 4.4 آلاف مرفق ومنشأة، مشيرا إلى أن للتحقق من هذه المكالمات تطلب الأمر الاستعانة بأكثر من 57 ألف موظف من الهيئات الأمنية و18 ألف وحدة من المعدات.

وأكد المصدر أنه تم تسجيل 6 مكالمات مجهولة فى موسكو يوم أمس فقط حذرت من تلغيم 11 مركزًا تجاريًا كبيرًا وجرى إجلاء 4.3 ألف شخص بواسطة 120 موظفًا من الهيئات الأمنية و44 وحدة من المعدات.

يذكر أن أول موجة من "الإرهاب الهاتفي" ضربت روسيا فى 11 سبتمبر 2017، وتمت عن طريق اتصالات هاتفية غامضة من مجهولين، يبلغون عن تلغيم وزرع عبوات ناسفة وقنابل فى أماكن عامة ومحطات مزدحمة وأبنية سكنية تغص بقاطنيها، وبلغت خسائر موسكو وحدها من هذه الاتصالات حوالى 150 مليون روبل (حوالى 2.3 مليون دولار).

 


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الإرهاب الهاتفى

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