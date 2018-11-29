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أسعار العملات اليوم الخميس 29-11-2018 والتباين يسيطر على تعاملات آخر الأسبوع

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:16 ص
أسعار العملات اليوم الخميس 29-11-2018 والتباين يسيطر على تعاملات آخر الأسبوع عملات - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات، اليوم الخميس 29-11-2018، بين الارتفاع الطفيف لبعض العملات والاستقرار لعملات أخرى، حيث واصل كل من سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى استقرارهما أمام الجنيه المصرى، فيما شهد سعر اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى ارتفاعاً طفيفاً اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لآخر أيام الأسبوع المصرفى بعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

 

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، والذى ارتفع به عن البنك الأهلى، 17.86 جنيها للشراء، و 17.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.86  جنيه للشراء

17.97  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.20 جنيه للشراء، 20.36 جنيه للبيع.

 

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.79 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل، 58.42 جنيه للشراء، 58.82 جنيه للبيع.

 

 

 

 


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