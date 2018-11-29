أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 29-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 29-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.701 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسمنت بورتلاند طرة المصرية، غاز مصر، بى انفستمنت القابضة.



البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.701 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 258 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.2 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 36.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 53.66% والعرب على 9.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 67.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 32.29%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 113 ألف جنيه، 233.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 26.5 مليون جنيه، 8 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 179.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13319 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.06% عند مستوى 13361 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% عند مستوى 681 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1706 نقطة، كما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 أخرى، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

مصر للألومنيوم أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة مصر للألومنيوم، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.1 مليار جنيه إلى 1.650 مليار جنيه، بزيادة قدرها 550 مليون جنيه موزعة على عدد 137.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد، مسدد بالكامل من أرباح العام بعد إجراء توزيعات عام 2018 وفقا للقوائم المالية للشركة فى 30-06-2018 . أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة مصر للألومنيوم، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.1 مليار جنيه إلى 1.650 مليار جنيه، بزيادة قدرها 550 مليون جنيه موزعة على عدد 137.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد، مسدد بالكامل من أرباح العام بعد إجراء توزيعات عام 2018 وفقا للقوائم المالية للشركة فى 30-06-2018 .

وأضافت البورصة، أن المستندات المقدمة من شركة مصر للألومنيوم جارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.