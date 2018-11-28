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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:55 م
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2 ديسمبر جلسة محاكمة عاجلة لمدرس متهم بالسخرية من طالبة فى دمياط مع حبسه

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:35 م
2 ديسمبر جلسة محاكمة عاجلة لمدرس متهم بالسخرية من طالبة فى دمياط مع حبسه المدرس المتهم
دمياط - عبده عبد الباري
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حدد المستشار جمال حتة المحامى العام لنيابات دمياط، جلسة عاجلة لمحاكمة للمدرس المتهم بواقعة التنمر يوم 2 ديسمبر أمام محكمة جنح مركز دمياط مع استمرار حبسه.

 

وكانت النيابة العامة بدمياط قد قررت أمس حبس "سامى. د" معلم خبير لغة عربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وأنكر "سامى. د" المعلم صاحب واقعة التنمر والمتهم السخرية والاستهزاء من الطالبة بسملة على عبد الحميد الطالبة بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية.

 

وأكد دياب أمام النيابة العامة أنه قال للطلاب حرفيا أعرب جملة بسملة طالبة سمراء وليس سوداء كما تردد.

 

وقال دياب فى أقواله أمام النيابة العامة: "كيف أسخر من لون بشرتها السمراء وأنا أسمر البشرة."

 

يذكر أن مباحث قسم شرطة ثان دمياط استدعت المعلم عقب انتهاء اليوم الدراسى وتم التحفظ عليه وإحالته إلى نيابة بندر دمياط وخضع إلى تحقيقات استمرت 5ساعات متواصلة وهو حاليا بانتظار قرار النيابة.


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