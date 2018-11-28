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10 ديسمبر.. نظر استئناف 3 إداريين بمستشفى المطرية على حكم حبسهم 5 سنوات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:39 ص
10 ديسمبر.. نظر استئناف 3 إداريين بمستشفى المطرية على حكم حبسهم 5 سنوات محكمة - أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود
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حددت نيابة المطرية، جلسة 10 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 3 إداريين بمستشفى المطرية، وذلك على حكم حبسهم بقضية وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء. 
 
وتنظر محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة بالتجمع الخامس الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين. 
 
كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، قضت أمس الثلاثاء، بمعاقبة 3 إداريين بمستشفى المطرية بالحبس 5 سنوات بتهمة الإهمال والتقصير ما تسبب في وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء، وبرأت متهمة. 
 
ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، مما نتج عنه وفاة طبيبة.
 

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