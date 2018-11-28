وكيل تعليم الفيوم: إنذار لمدير مدرسة العقيلى ومجازاة معلم ومشرفة معمل الأوساط

أجرى محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم جولة ميدانية لمتابعة مدارس إدارة يوسف الصديق التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإنتظام العمل، حيث تابع عددا من المدارس منها مدرسة العقيلى الابتدائية.

تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية وحضر حصة تربية دينية بالصف الأول الابتدائى، وقرر عدم تدريس معلمة الخدمة العامة بالصف الأول الابتدائى واستبدالها بمعلم أساسى بالمدرسة، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثانى الابتدائى وناقش التلاميذ علمياً على السبورة للوقوف على المستوى العلمى للتلاميذ، وحضر حصة رياضيات بالصف الرابع الابتدائي، ونبه على معلم الفصل بضرورة بث روح الولاء والانتماء فى نفوس التلاميذ منذ الصغر وحضور طابور الصباح وتحية العلم، وحضر حصة رياضيات بالصف السادس الابتدائى وناقش التلاميذ فى المادة علمياً على السبورة للوقوف على المستوى العلمى ونبه على معلم الرياضيات بالفصل بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل رفع المستوى العلمى للتلاميذ فى المادة.

وتابع وكيل الوزارة معمل الأوساط وقرر مجازاة مشرفة معمل الأوساط بخصم يومان من راتبها بسبب التقاعس فى أداء العمل الوظيقى وعدم تفعيل المعمل وعدم استخدامه الاستخدام الأمثل لخدمة العملية التعليمية بالمدرسة.

وقرر مجازاة معلم التربية الرياضية بخصم يومان من راتبه بسبب ترك تلاميذ الصف الأول الابتدائى فى فناء المدرسة بمفردهم دون التواجد معهم أثناء الحصة ، وأنذر مدير المدرسة بسبب التقاعس فى أداء العمل الوظيفى ودخول الدراجات البخارية داخل فناء المدرسة.

ونبه عبد الله على إدارة المدرسة بضرورة الاهتمام برفع المستوى العلمى للتلاميذ بالمدرسة والمتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية وتفعيل معمل الأوساط وحجرات النشاط لأن النشاط التربوى مكمل تعليمى هام، وكذلك ترقيم واعتماد دفاتر التحضير للمعلمين بالفصول الدراسية، والتأكد من وجود طفايات الحريق، كما أكد على ضرورة حضور جميع العاملين بالمدرسة طابور الصباح وتحية العلم وبث روح الولاء والانتماء فى نفوس التلاميذ فى الفصول الدراسية وفى طابور الصباح.

كما تم مجازاة عامل "مسئول أمن باب المدرسة" بخصم يومان من راتبه بسبب ترك الباب مفتوح والسماح بدخول الدراجات البخارية داخل فناء المدرسة.