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وفاة راكب يمنى على طائرة عدن قبل الهبوط بمطار القاهرة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:33 م
وفاة راكب يمنى على طائرة عدن قبل الهبوط بمطار القاهرة مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
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توفي راكب يمني الجنسية على الطائرة اليمنية القادمة من عدن، قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الأربعاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإنزال الجثمان من الطائرة، ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.
 
تلقى برج المراقبة إشارة من الطائرة اليمنية القادمة من عدن، بتوفير سيارة إسعاف وطاقم طبى للكشف على الراكب اليمنى عايض .م . ع "61 عاما"، وفور هبوط الطائرة بموقع 4 بمهبط المطار، قام الطبيب تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبى، واكد وفاته لإصابته بوعكة صحية.
 
تم إنزال جثمانه ونقله تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار الي احدي المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

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راكب يمني

مطار القاهرة

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