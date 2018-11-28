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وزير المالية: لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:16 ص
وزير المالية: لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد محمد معيط - وزير المالية
كتبت: إنجى مجدى
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قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحالى الخاص بإقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل، مضيفا أنها ستحافظ فقط على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين.
 
وقال معيط فى مقابلة تليفزيونية مع شبكة بلومبرج، الأمريكية، الأربعاء، "نحن الآن فى وضع لا نعتقد أننا سنحتاج إلى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى، هذا رقم واحد"، وأوضح أنه "يمكن أن يكون هناك نوعا من التعاون.. لكن دعنى أقول مرة أخرى وأؤكد مرة أخرى أن هذا لا يعنى أننا سنطلب المزيد من التمويل".
 
ورفض معيط التعليق على نوع الترتيبات التى تأمل مصر فى الوصول إليها عندما ينتهى برنامج السنوات الثلاث الذى ساعد فى انتشال الاقتصاد من حافة الأزمة، فى يونيو المقبل، بحسب بلومبرج.
 
وتشير الشبكة الأمريكية إلى الإجراءات التى أتخذتها الحكومة المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الأقتصادى والتى بدأت بتحرير عملتها فى نوفمبر 2016، مما ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولى لدعم عملية الإصلاح الذى يهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.1% من الناتج المحلى الإجمالي بحلول منتصف عام 2019.
 
 
 
 

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مصر

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الاصلاحات الاقتصادية




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

وزير المالية: لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد , لا و اطلب بدل ما الموظف يسرقنا

وزير المالية: لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد , لا و اطلب بدل ما الموظف يسرقنا و يضع في جيبه ان الشذوذ الجنسى ان الموظف تعبيرات وجهه تظهر غيظه وانا اسحب مبلغ صغير مثل ثمن شقه من البنك و يشتم امى عندما تفتح لى حساب فى البنك و يشتم امى عندما تكتب لى طلب توكيل عام ميراثى و يغير تعبيرات وجهه عندما يرى قيمه ايجار وحده سكنيه من متي و الموظف الشاذ جنسيا يبحث عن اظهار كرامه و هيبه هكذا عيب الان موظف يشغل تعبيرات وجهه المفترض انه مثل الكمبيوتر فكرنى بـ صاحب محل رفع السعر فى وجهي بدل ان يرفع السعر و بطريقه عيب ثم ثانى يوم كررها و نظر من فوق الى تحت الـ يعنى شاف بنطلون مستورد و حذاء فـ رفع السعر ان اخذ مال من صندوق النقد طبيعى لكن الحقد ان الموظفين ترفع صوتها على السكان فى مصر بـ تعبيرات وجه و غيظه

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