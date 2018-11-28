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وزير الكهرباء: لدينا احتياطى آمن.. والمصريون لن يسمحوا بتكرار انقطاع التيار

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:00 ص
وزير الكهرباء: لدينا احتياطى آمن.. والمصريون لن يسمحوا بتكرار انقطاع التيار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المصريين لن يسمحوا بتكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائى مرة أخرى، مؤكدًا أن الشعب المصرى يستحق أن يحصل على خدمة مميزة لا تقل عن الخدمة التى توجد بأوروبا.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر أصبح لديها احتياطى آمن من الكهرباء يوميًا بالشبكة القومية لا يقل عن نسبة الاحتياطى العالمى المتعارف عليه فى جميع دول العالم، لافتًا إلى أن هناك فائضًا بالشبكة القومية للكهرباء يوميًا لا يقل 13 ألف ميجاوات.

وأشار الوزير، إلى أن هذا الاحتياطى سيتم الاستفادة منه فى مشروعات الربط الكهربائى لتنفيذ خطة مصر لتصبح محورًا إقليميًا لنقل الطاقة لجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الاحتياطى يشجع على زيادة الاستثمار داخل مصر فى كل المجالات.

 


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