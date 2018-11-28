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وزير الطيران: حل مشكلة التكدس والزحام بمطار القاهرة وتعديلات داخل الصالات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:37 م
وزير الطيران: حل مشكلة التكدس والزحام بمطار القاهرة وتعديلات داخل الصالات وزير الطيران المدني
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى تم حل مشكلة التكدس والزحام بمطار القاهرة فى فترات الذروة الصباحية والمسائية، والتى قطعت وزارة الطيران المدنى فيها خطوات مهمة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، وقال حصل مطار الأقصر هذا العام على المركز الأول فى فئته بقارة إفريقيا فى تطبيق قواعد السلامة الجوية لعام 2018 ، وذلك فقاً لما أعلنه المجلس العالمى للمطارات  (ACI، وتماشياً مع سياسة الدولة نحو الحفاظ على البيئة وخلق بيئة نظيفة جارى حالياً إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا، سيتم تزويده بالأنظمة الفنية والتكنولوجية والتى ستكون على أحدث التقنيات فى مجال المطارات على مستوى العالم.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد مع أعضاء لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقى بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة .

 

وعن الخطط المستقبلية لمطار القاهرة أوضح المصرى أنه جارى دراسة تشغيل المول التجارى ليصبح صالة مستقبلين لصالة الوصول رقم (3)، وكذا دراسة مشروع ربط مبنى الركاب رقم (2) بالجراج المتعدد الطوابق، فضلاً عن تطوير مبنى الركاب رقم (1) صالة (1) ليتواكب المبنى مع أحدث المطارات العالمية ، وتحديث منظومة السيور والكشف عن الحقائب بمبنى الركاب (3) ليتواكب مع أحدث النظم العالمية، وتحسين منطقة الترانزيت لتقديم أفضل الخدمات للركاب.

 


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