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وزير الطيران بالبرلمان: أجهزة بتقنيات حديثة للمنظومة الأمنية بالمطارات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:39 م
وزير الطيران بالبرلمان: أجهزة بتقنيات حديثة للمنظومة الأمنية بالمطارات وزير الطيران
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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أعلن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى ، تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصرى، وكذلك المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية ، والتى شملت أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة ، تضمن سلامة الخدمات المقدمة إلى الراكب ، وإستكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، والتأكيد على إستكمال الأسوار مع تفعيل منظومة المراقبة عليها، والاستغلال الأمثل لما تم توريده من أجهزة ومعدات والمتمثلة فى أجهزة (الكشف عن البضائع والحقائب الكبيرة / الصغيرة وأثر المتفجرات وبوابات تفتيش أشخاص) مما أدى إلى رفع معدلات الأداء الأمنى ، وتقديم خدمة أمنية مميزة حظت على إجماع دولى بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد مع أعضاء لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقى بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة .

 

وأوضح الوزير رؤية الوزارة نحو التطوير والإصلاح الشامل لقطاع الطيران ، وكذلك الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية من أجل النهوض بهذه المنظومة الحيوية الهامة ، عرض وزير الطيران تحديات القطاع والحلول العاجلة التى تم إتخاذها خاصة فيما يتعلق بتطوير المطارات المصرية ، ورفع كفاءتها وزيادة السعة الاستيعابية بها، وقال تم تشكيل لجنة للتفتيش على كافة المطارات والتى تقدم تقرير دورى بالملاحظات التى يتم رصدها بالمطارات ليتم دراستها وعلاجها ، تم إتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لرفع كفاءة المطارات.

 


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