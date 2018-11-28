video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المعهد القومى للمعايرة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:49 ص
وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المعهد القومى للمعايرة وزير التعليم العالى أثناء الاجتماع
كتب ــ وائل ربيعى
إضافة تعليق
ترأس د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة، بحضـور د. محمد أحمد عامر رئيس المعهد، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.
 
في بداية الجلسة أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعهد القومي للمعايرة في مجال البحث العلمي، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس في الشرق الأوسط وإفريقيا.
 
ونوه د.عبدالغفار إلى ضرورة الارتقاء الدائم والمستمر بالمستوى العلمي والبحثي للمعهد، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، بما يسهم في تقدم وضعه ومكانته على الخريطة الدولية للمعاهد المترولوجية العالمية، موضحًا أهمية النهوض بقدرات المعهد حتى يظل قادرًا على تقديم خدماته بشكل متميز داخل مصر أو في محيطها العربي والإفريقي.
 
وطالب الوزير بتحديث وتطوير لائحة المعهد على نحو يحفز أبناءه من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في إثراء الأنشطة البحثية والنشر العلمي على المستوى الدولي.
 
استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه رئيس المعهد حول إنجازات وجهود المعهد خلال الفترة الماضية في حفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية والعمل علي استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية بحيث تكون صالحة دائما لاستخدامها في أغراض القياس والمعايرة .
 
أحيط المجلس علمًا بمشاركة رئيس المعهد في اجتماع المؤتمر العام السادس والعشرين GGPM في مدينة فرساي بفرنسا خلال الفترة من 13- 16 نوفمبر الجاري، كما أحيط علمًا بمشاركة د.محمد علي توفيق نائب رئيس المعهد للشئون العلمية والبحثية في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والتي عقدت بمقر المنظمة بالرباط خلال الفترة من 30 /10 إلى 1/11/2018.
 
وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للترقيات في مجال الهندسة الكهربائية والاتصالات والإلكترونية والمعلوماتية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى: نحرص على تقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بمصر

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا عن ورشة عمل بعنوان "مختبرات الابتكار"

وزير التعليم العالى: ندعم العلاقات التعليمية والبحثية مع ماليزيا

وزير التعليم العالى

المعهد القومي للمعايرة

خالد عبد الغفار




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة