وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المعهد القومى للمعايرة

كتب ــ وائل ربيعى

ترأس د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة، بحضـور د. محمد أحمد عامر رئيس المعهد، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الجلسة أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعهد القومي للمعايرة في مجال البحث العلمي، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونوه د.عبدالغفار إلى ضرورة الارتقاء الدائم والمستمر بالمستوى العلمي والبحثي للمعهد، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، بما يسهم في تقدم وضعه ومكانته على الخريطة الدولية للمعاهد المترولوجية العالمية، موضحًا أهمية النهوض بقدرات المعهد حتى يظل قادرًا على تقديم خدماته بشكل متميز داخل مصر أو في محيطها العربي والإفريقي.

وطالب الوزير بتحديث وتطوير لائحة المعهد على نحو يحفز أبناءه من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في إثراء الأنشطة البحثية والنشر العلمي على المستوى الدولي.

استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه رئيس المعهد حول إنجازات وجهود المعهد خلال الفترة الماضية في حفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية والعمل علي استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية بحيث تكون صالحة دائما لاستخدامها في أغراض القياس والمعايرة .

أحيط المجلس علمًا بمشاركة رئيس المعهد في اجتماع المؤتمر العام السادس والعشرين GGPM في مدينة فرساي بفرنسا خلال الفترة من 13- 16 نوفمبر الجاري، كما أحيط علمًا بمشاركة د.محمد علي توفيق نائب رئيس المعهد للشئون العلمية والبحثية في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والتي عقدت بمقر المنظمة بالرباط خلال الفترة من 30 /10 إلى 1/11/2018.

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للترقيات في مجال الهندسة الكهربائية والاتصالات والإلكترونية والمعلوماتية.