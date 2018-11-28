وزير التعليم العالى: التعليم الفنى مظلوم والجامعات التكنولوجية قاطرة التنمية

كتبت : نورا فخرى

قال وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، إن التعليم الفنى فى مصر مظلوم، لاسيما وأن من يتم قبولهم فى هذا التعليم طلاب حاصلون على 50% خلال مرحلة التعليم الأساسى، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية التي يتعرض لها خريجي الدبلومات الفنية بالرغم من حاجة الدولة إلي الفنيين أكثر من أي تخصصات أخرى.

جاء ذلك اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستماع إلى عدد من الخبراء والمختصين المهتمين بالتعليم الفني والتكنولوجى لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأضاف عبد الغفار، أن الجامعات التكنولوجيا فى مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية، لاسيما إنها ستؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة .

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن عدد طلاب التعليم الفنى فى مصر يفوق عدد التعليم الجامعى، حيث يصل إلى 700 ألف، قائلا:"عددهم قوة كبيرة للمجتمع ويجب الاهتمام بهم.. والوزارة تواصلت مع الجهاز المركزى للتعبئة لمعرفة مدى توافر العمالة لأصحاب المصانع ووجدنا فجوة كبيرة فى توافر الفنيين".

واشار عبد الغفار، إلي موافقة مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.

وأكد وزير التعليم العالى أن هذه الجامعة تقدم برامج تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، والجامعة تعمل على أن تبدأ الدراسة فى سبتمبر 2022.