video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تترأس جلسة اليوم قبل الأخير لمؤتمر التنوع البيولوجى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:15 م
وزيرة البيئة تترأس جلسة اليوم قبل الأخير لمؤتمر التنوع البيولوجى الدكتورة ياسين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بحضور كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي  ورؤساء مجموعتى العمل وممثلى الوفود.   
 
تناولت الجلسة استكمال إجراءات إعتماد الوثائق النهائية لفرق العمل وإعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتى ناجويا وقرطاجنة واستعراض عمل فريق الموازنة .
 
وأكدت فؤاد بالجلسة عن سعادتها بروح التعاون والتوافق التى تسود الجلسات والذى مكنا من اعتماد ما يزيد عن 85% من المسودات من أجل حماية التنوع البيولوجي بالعالم.
 
جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزراء البيئة والتنمية المحلية والنقل فى مائدة مستديرة مع بعثة البنك الدولى

التنوع البيولوجى

مؤتمر التنوع البيولوجى

البيئة




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة