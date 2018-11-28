وزيرة البيئة تترأس جلسة اليوم قبل الأخير لمؤتمر التنوع البيولوجى

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بحضور كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي ورؤساء مجموعتى العمل وممثلى الوفود.

تناولت الجلسة استكمال إجراءات إعتماد الوثائق النهائية لفرق العمل وإعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتى ناجويا وقرطاجنة واستعراض عمل فريق الموازنة .

وأكدت فؤاد بالجلسة عن سعادتها بروح التعاون والتوافق التى تسود الجلسات والذى مكنا من اعتماد ما يزيد عن 85% من المسودات من أجل حماية التنوع البيولوجي بالعالم.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.