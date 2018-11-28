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واشنطن تدعو مجلس الأمن لتأجيل مشروع قرار بشأن اليمن

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:38 م
واشنطن تدعو مجلس الأمن لتأجيل مشروع قرار بشأن اليمن مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية
نيويورك (أ ش أ)
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولى، إلى تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة فى اليمن، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة فى السويد أوائل ديسمبر المقبل.

وكانت بريطانيا قد قدمت الأسبوع الماضى نص مشروع القرار فى الوقت الذى كثفت فيه الأمم المتحدة جهودها لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب المستمرة فى اليمن منذ نحو 4 سنوات.

وقالت البعثة الأمريكية، خلال المفاوضات فى الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذى قدمه البريطانيون، أن "من المهم أن تؤخذ فى الاعتبار نتائج المحادثات الوشيكة فى ستوكهولم، والتى ستكون نقطة انعطاف مهمة فى العملية السياسية"، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

ويأمل المبعوث الأممى مارتن جريفيث فى أن يجمع على طاولة واحدة الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثى بهدف إجراء محادثات السلام، التى يمكن أن تبدأ فى السويد فى 3 ديسمبر المقبل، بحسب دبلوماسيين فى الأمم المتحدة.

 


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