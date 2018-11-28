هيئة النقل بالإسكندرية: نتسلم أول عربة ترام مفصلى مزودة بالإنترنت فى ديسمبر

أكد اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية، أنه جارى تسلم أول وحدة ترام مزودة بالإنترنت فى ديسمبر المقبل.

وأشار رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم شحن أول عربة ترام فى نوفمبر قادمة من أوكرانيا، ثم بعد التشغيل التجريبى سيتم توريد 14 عربة ترام أخرى.

وأوضح أنه تم التعاقد توريد 15 وحدة ترام مفصلى طبقا لمناقصة دولية أجرتها الهيئة العامة لنقل الركاب وفازت بها دولة أوكرانيا، وفى منتصف 2019 سوف تتسلم الاسكندرية 7 وحدات من الترام المفصلى جاهزة للتشغيل، على أن يتم تسلم باقى الوحدات تباعا.

وتابع أن الترام الجديدة سوف تعمل على خط (محطة الرمل – سان ستيفانو)، مشيرا إلى أن العربات الجديدة ستكون بسعة 140 راكبًا، ومزودة بالتكييف وبخدمة الواى فاى (الإنترنت)، ونظام تتبع " جى بى اس"، وتخدم جميع فئات الركاب.