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نيابة كرموز تحقق مع مشرفات التمريض فى واقعة التنمر بالإسكندرية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:30 م
نيابة كرموز تحقق مع مشرفات التمريض فى واقعة التنمر بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مدير امن الاسكندريه
الإسكندرية أسماء على بدر
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بدأ المستشار أحمد محسن وكيل نيابة كرموز فى التحقيق مع مشرفات التمريض بعد توجيه لهم اتهام مباشر فى التسبب فى انتحار الطالبة ايمان صالح بالإسكندرية.
 
كما استدعت النيابة زملاء الطالبة ايمان صالح وهم روان وجاكلين، وندى لإضافة شهادتهم للقضية وأكدوا خلال التحقيقات أن المشرفات كانوا يعاملون ايمان بطريقة سيئة وكانوا يوجهون لها سخرية لمظهرها وارتداء البنطلونات الممزقة وبشرتها السمراء
 
وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطارا بانتحار فتاه من شرفتها وتوفيت فى الحال وقدم ذويها اتهام ضد مشرفات معهد التمريض بالسخرية منها والإساءة لها مما دفعها للانتحار.
 
 
 
 
 

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