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نيابة المنتزه تجدد حبس حارس عقار 15 يوما بعد خطفه طفلا بالإسكندرية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:42 م
نيابة المنتزه تجدد حبس حارس عقار 15 يوما بعد خطفه طفلا بالإسكندرية حبس
الإسكندرية أسماء على بدر
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قررت نيابة المنتزه تجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الموعد.
 
وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد نجحت فى إعادة طفل مختطف قبل بيعه لأحد الأسر بمحافظة دمياط .
 
البداية عندما تبلغ قسم شرطة ثان المنتزه (بالإسكندرية) من شيرين ا. ا- مُقيمة بمنطقة العصافرة قبلىأنها حال توجهها لأحد الأطباء صحبة زوجها تاركة (أحمد 6 سنوات شقيقه ياسين 3  سنوات أبنائها من طليقها) بصحبة حارس عقار سكنها خليل خ. ع 27 سنة مُقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، ولدى عودتها فوجئت بحارس العقار يبلغها بإختفاء ابنها ياسين أثناء لهوه بالشارع.
 
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الحادث حارس العقار .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية، وما تلاحظ له من إهمال والدة الطفل فى رعايته وتركه لفترات طويلة، فإختمرت فى ذهنه فكرة بيعه تحقيقاً للإستفادة المادية، فقام بتصوير الطفل وعرض صورته بأحد مواقع التواصل الإجتماعى، وما أن قبل عرضه أحد الأشخاص قام بتنفيذ مخططه بأن اختطف الطفل وبيعه مقابل مبلغ 60 ألف جنيه إلى صاحب مخبز مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط وزوجته ربة منزل، وأرشد عن المبلغ، وبتكثيف الجهود تم ضبط صاحب المخبز وزوجته، وبمواجهتهما أيدا ما ورد باعترافات المتهم، وأضاف صاحب المخبز أنه نظراً لعدم قدرته على الإنجاب ورغبته وزوجته فى تبنى أحد الأطفال قام بالإتفاق مع المتهم على تنفيذ ذلك، أرشدا عن الطفل .

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