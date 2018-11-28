ننشر مواقع الفحص لحملة 100 مليون صحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت اللجنة المشرفة على حملة "100 مليون صحة" للكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم السعداوي رئيس الحملة، وتحت إشراف الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشبيخ ، عن انتهاء استعداتها ، للحملة القومية "100 مليون صحة " ، والتي ستبدأ يوم السبت المقبل ،الأول من ديسمبر، أسماء المنشآت والأماكن التي سيتم فيها فحص وعلاج المواطنين المستهدفين خلال الحملة.

وقال الدكتور فيصل جودة، إن عدد المنافذ والمنشآت 214 منفذاً، موزعين على جميع القرى والمدن والمراكز بالمحافظة، وذلك ضمن خطة لتغطية أكبر حيز جغرافي يسهل على المواطنين الانتقال والتوجه إليه ،وسيتم فحص المصريين المقيمين بالمحافظة، الأكبر من 18 سنة، ممن لم يسبق لهم العلاج، وذلك بالنسبة لفيروس سي، أما بالنسبة للأمراض غير السارية ضغط وسكر.

وأضاف وكيل صحة كفر الشيخ، أنه في حالة إيجابية حالة الموطن لكواشف الفيروس، سيتم تحويله من خلال قاعدة البيانات للتقييم، لأقرب مركز علاج وتحديد موعد للتقييم والعلاج من قبل وزارة الصحة، وفي حالة ما إذا كان قياس السكر للمواطن 200 مليجرام / ديسلتز أو قياس الضغط 140/90 مليمتر زئبقي يتم تحويله لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

وأكد الدكتور إبراهيم السعداوي، مدير الحملة بالمحافظة، أن الأماكن الموزعة تنقسم إلي عدة أقسام ،184 مركز رعاية أولية، و15 مستشفى، و13 مركز شباب، و2 جمعية خيرية، منتشرين من خلال 648 فريق طبي "كل فريق يضم طبيب، وممرض، ومدخل بيانات ، مؤكداً أن الحملة تستهدف فحص 2 مليون و140 ألف مواطن داخل المحافظة، مشيرا إلي أن الأماكن والمنشآت والمنافذ موزعة كالتالي: مركز الحامول 21 منشأة، الرياض 13 منشأة، فوة 12 منشأة، قلين 15 منشأة، مركز ومدينة دسوق 32 منشأة، مطوبس 17 منشأة، بلطيم والبرلس 13 منشأة، بيلا 22 منشأة، سيدي سالم 29 منشأة، مركز ومدينة كفرالشيخ 32 منشأة.