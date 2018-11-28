نقيب المهندسين: الزراعة تستهلك 82% من مواردنا المائية

قال المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، إن 82% من الموارد المائية فى مصر تستهلكها الزراعة فقط، مؤكدا على ضرورة ترشيد استهلاك المياه فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل، وتزايد أعداد السكان، لافتا إلى أن وزارتى الرى والزراعة خفضا حجم زراعة الأرز من 2.50 مليون فدان، لتصل إلى ما لا يزيد عن مليون فدان، نظرا لأن زراعة الأرز تستهلك وحدها 27% من المياه.

وأضاف ضاحى، خلال كلمته بندوة نقابة المهندسين، المنعقدة الآن، بعنوان "دور المشروعات الناجحة في تحقيق سياسات المياة، ومشروعات التنمية الزراعية للاستغلال الأمثل للموارد المائية"، أن الندوة تأتى فى إطار دعم النقابة للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى ضرورة تغيير أساليب الرى، واستخدام المياه.

فيما أكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى السابق، رئيس لجنة المياه بنقابة المهندسين، أن المشروعات الجديدة، تعد توفير الموارد المائية لها أبرز التحديات التى تواجهها، مشيرا إلى أن الأراضى القديمة تعتمد على طرق للرى تحتاج إلى التغيير، لافتا إلى أن المنطقة العربية بها 1% فقط من المياه حول العالم، مما يضعها فى منطقة قاحلة، على حد وصفه.