ندوة تعريفية لتقديم الإقرارات الإلكترونية للجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات.. الاثنين

كتبت- منى ضياء

تعقد لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، ندوة تعريفية عن كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، بعد ظهر الاثنين المقبل بمقر الاتحاد.

جدير بالذكر أن موسم تقديم الاقرارات الضريبية يبدأ اول يناير من كل عام وينتهى بنهاية مارس بالنسبة للأفراد، وبنهاية أبريل بالنسبة للشركات.

وتأتى هذه المبادرة من اللجنة فى إطار التعاون المشترك بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية، وفى إطار الجهود المبذولة للعمل على تطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبى، وتخفيف العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً.

ومن المقرر قيام مصلحة الضرائب بتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية على الممولين والمسجلين بالمصلحة وفقاً لقرار السيد وزير المالية الصادر فى هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018.