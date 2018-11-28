نائب محافظ الإسكندرية يعقد ورشة عمل مع مسئولى تلقى شكاوى المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم ورشة عمل ضمت المسئولين عن منظومة الشكاوي الموحدة بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، و مسئولي خدمة المواطنين بجميع احياء و مديريات المحافظة ،وذلك لوضع آلية لتسهيل إجراءات تطبيق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (المواطن أولًا) على مستوى الأحياء والمديريات والجهات الحكومية ،

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالتواصل الدائم مع المواطنين والاهتمام بدور إدارة خدمة المواطنين وتذليل التحديات التي تواجه العاملين بها و بحضور المهندس كرم خليفه مدير متابعة الجهات الحكومية ،واللواء احمد فاضل مدير المتابعة الميدانية ومدير متابعة المحافظة، واللواء ايمن جمال مدير متابعة ميدانية

و أكد نائب المحافظ أن جميع قيادات المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لرفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص شكواهم وسرعة الرد عليها ، مشدداً على القائمين على خدمة المواطنين بضرورة المتابعة والاستمرار في تقديم جميع الخدمات وحل مشكلات المواطنين وتفعيل قرارات السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 والسيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 المتضمنين ضرورة تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع لمناقشة و ايجاد حلول ترضي المواطنين، و لتذليل العقبات و التحديات التي تواجه العاملين بادارات خدمة المواطنين .