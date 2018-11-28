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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:31 م
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نائب رئيس برلمان القرم: على أوكرانيا تحمل مسئولية انتهاك الحدود الروسية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:31 م
نائب رئيس برلمان القرم: على أوكرانيا تحمل مسئولية انتهاك الحدود الروسية برلمان القرم
أ ش أ
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أعلن نائب رئيس برلمان القرم ييفم فيكس، ضرورة خضوع العسكريين الأوكرانيين الذين انتهكوا حدود الدولة الروسية للمساءلة القانونية، مؤكدا أن هذا سيكون درساً للآخرين.
ونقلت وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الأربعاء عن فيكس، قوله : "إن كل دولة لها الحق باعتماد نظام عبور الحدود الخاص بها فى إطار القانون الدولى".. مشيرا إلى أن الأوكرانيين انتهكوا الحدود الروسية بشكل وقح وروسيا تصرفت بشكل صحيح وعادل.
وكانت قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسى قد احتجزت ثلاث سفن عسكرية أوكرانية فى منطقة مضيق كيرتش يوم الأحد الماضى، وأكد الأمن الروسى أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، ورفضت الاستجابة لمطالب الجانب الروسى بالتوقف عن الحركة.


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