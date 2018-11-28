ميركل تعتزم المشاركة فى المؤتمر العالمى للهجرة بالمغرب ديسمبر المقبل

برلين (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من المحتمل أن تشارك فى المؤتمر العالمى للهجرة فى مراكش، الذى تنظمه المغرب فى إطار الميثاق العالمى للهجرة (قمة الأمم المتحدة للهجرة)، خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت المغرب العام الماضى، لاستضافة المؤتمر الدولى للهجرة 2018، والذى سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.

واعتمدت الجمعية العامة بالإجماع قرارا بشأن طرق تنظيم هذا الموعد، قررت من خلاله أن "المؤتمر الحكومى الدولى، الذى يطلق عليه المؤتمر الحكومى الدولى لاعتماد الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة سينعقد بالمغرب يومى 10 و11 ديسمبر المقبل".

ويستكمل هذا المؤتمر أشغال المنتدى العالمى حول الهجرة والتنمية، الذى يتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة، حيث ستنعقد قمته الـ11 فى مراكش خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل.