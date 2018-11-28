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موسكو: طائرة استطلاع أمريكية حلقت قرب أجواء القرم

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:24 ص
موسكو: طائرة استطلاع أمريكية حلقت قرب أجواء القرم طائرة استطلاع ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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حلّقت طائرة استطلاع تابعة لقوات البحرية الأمريكية قرب أجواء مضيق كيرتش وشبه جزيرة القرم، وذلك بعد يومين على حادثة احتجاز روسيا 3 سفن حربية أوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفستى" الروسية اليوم الأربعاء، عن موقع "PlaneRadar" للمراقبة على صفحته فى تويتر، أن طائرة من نوع (بوينج بى 8 أى بوسيدون) تحمل الرقم 168848 وتابعة للتشكيل الجوى الـ26 لدى البحرية الأمريكية اقتربت من الخط الساحلى لشبه جزيرة القرم، على بعد 31 كم أمس الثلاثاء.

وأوضح الموقع أن طائرة استراتيجية أمريكية مسيرة من طراز (RQ-4A Global Hawk) قامت فى وقت سابق من نفس اليوم بتحليق استطلاعى فوق خط التماس فى منطقة النزاع فى دونباس جنوب شرقى أوكرانيا.

يُذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية ازدادت قرب الحدود الروسية فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل تحليق هذه الطائرات قرب أجواء القرم وإقليم كراسنودار والحدود الروسية الغربية.

يُذكر أن التوتر تصاعد بين روسيا وأوكرانيا فى الأيام الأخيرة إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية انتهكت، بحسب موسكو، الحدود الإقليمية الروسية قبالة مضيق كيرتش. ودعت روسيا على الفور مجلس الأمن الدولى إلى الانعقاد، فى الوقت الذى دعا فيه الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو الطرفين لضبط النفس.

وكان مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى قد أيد اقتراح الرئيس بيترو بوروشنكو حول فرض نظام الأحكام العرفية فى البلاد بعد حادث مضيق كيرتش، وتمت المصادقة على الاقتراح من قبل الرادا الأوكرانى (البرلمان) بفرض الأحكام العرفية فى البلاد 30 يوماً.ت

 


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