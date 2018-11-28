video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 27 مسلحا خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية شمال شرق البلاد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:35 ص
مقتل 27 مسلحا خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية شمال شرق البلاد القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

قُتل ما لا يقل عن 27 مسلحًا خلال العمليات المنفصلة التى نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية فى إقليمى نانجارهار وكابيسا شمال شرق البلاد.

وقال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى فى بيان- وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية- أن القوات الأفغانية والقوات الأمريكية أجرت عملية خاصة فى منطقة آتشين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 مسلحا من داعش.

وأضاف البيان أن الوحدة 20 التابعة للقوات الأفغانية فى مطار نانجارهار أجرت عملية خاصة فى منطقة شيرزاد، أسفرت عن مقتل 8 من مقاتلى طالبان على الأقل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 29 مسلحًا من حركة طالبان فى غارات جوية وبرية متفرقة بأفغانستان

حركة طالبان: لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن محادثات السلام

مقتل 30 شرطيا فى هجوم لحركة طالبان بولاية فراه الأفغانية

افغانستان

الجيش الافغانى

امريكا

القوات الافغانيه

حركه طالبان




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة