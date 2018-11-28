مقتل 27 مسلحا خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية شمال شرق البلاد

كابول (أ ش أ)

قُتل ما لا يقل عن 27 مسلحًا خلال العمليات المنفصلة التى نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية فى إقليمى نانجارهار وكابيسا شمال شرق البلاد.

وقال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى فى بيان- وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية- أن القوات الأفغانية والقوات الأمريكية أجرت عملية خاصة فى منطقة آتشين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 مسلحا من داعش.

وأضاف البيان أن الوحدة 20 التابعة للقوات الأفغانية فى مطار نانجارهار أجرت عملية خاصة فى منطقة شيرزاد، أسفرت عن مقتل 8 من مقاتلى طالبان على الأقل.