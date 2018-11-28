مصر تعرض تجربتها بإدارة موقع وادى الحيتان بمؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

عرضت مصر تجربتها فى إدارة موقع وادى الحيتان، كأحد نماذج إدارة مواقع التراث الطبيعى المعلنة فى المنطقة العربية والتى حققت أهداف إيتشى وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى.

وأكد الدكتور محمد سامح، مدير المحميات المركزية، أن إدارة موقع وادى الحيتان أحد النماذج الناجحة وأداة قوية لتحقيق أهداف ايتشي للحفاظ على المواقع كأحد مواقع التراث الطبيعى العالمي المعلنة.

واستعرض خلال الجلسة عدد من أهداف ايتشى والتى تم تحقيقها من خلال إدارة موقع وادى الحيتان، منها الهدف الخاص برفع الوعي البيئي وإدماج السكان المحليين فى إدارة الموارد الطبيعية.

كذلك ساهم موقع وادي الحيتان فى توفير دخل وفرص عمل لأكثر من 100 عائلة من المجتمعات المحلية حيث يعمل موقع وادى الحيتان على حماية الموارد الطبيعية وتقديم نموذج فريد للتنوع البيولوجي السابق بالمنطقة وتأثير تغير المناخ عليه.

كذلك حقق الموقع الغاية الاستراتيجية الخاصة بتعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركى، وإدارة المعارف وبناء القدرات.

جدير بالذكر بأنه تم إعلان موقع وادى الحيتان على القائمة الخضراء من الإتحاد الدولى لصون الطبيعة.