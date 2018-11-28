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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:57 م
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مصرع 4 مهاجرين فى حادث دهس بالقطار بشمال اليونان

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:23 م
مصرع 4 مهاجرين فى حادث دهس بالقطار بشمال اليونان حادث ارشيفية
أ ش أ
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لقي أربعة مهاجرين مصرعهم فى حادث دهس بالقطار بالقرب من قرية فيلاكاس الواقعة بين بلدتي أليكساندروبولي وكوموتيني شمالي اليونان.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأربعاء - أن الضحايا رجلين وسيدتين وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و35 عامًا، موضحًا أنهم كانوا مستلقيين على قضبان السكة الحديد عندما دهسهم القطار.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الحادث قد وقع في وقت متأخر أول أمس الإثنين، غير أنه تم الإبلاغ عنها اليوم التالي عندما لاحظ سائق القطار البقايا الآدمية المهترئة وقام بالاتصال بالشرطة.

 


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