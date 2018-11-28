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مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم قطار وجرار زراعي بالغربية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:21 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم قطار وجرار زراعي بالغربية حادث قطار-ارشيفية
الغربيه مصطفي عادل
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شهدت قرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتي بالغربية اصطدام قطار بجرار زراعى وتوك توك مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم ناظر المحطة وإصابة 4 آخرين.

وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا يفيد تصادم قطار بجرار زراعي وتوك توك بمزلقان قرية تفهنا العزب، وانتقلت القيادات الأمنية واللواء سعيد شكري مدير المباحث الجنائية وتبين أن عامل المزلقان ترك عمله قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وفوجئ ناظر المحطة بعدم وجوده فقام بالإسراع لمحاولة غلق المزلقان فلقى مصرعه بعدما صدمه القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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