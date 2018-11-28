مستشار ترامب: اتفاقية التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية ستوقّع بالأرجنتين

(رويترز)

أعلن المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض أنّ اتّفاقية التجارة الحرّة الجديدة فى أميركا الشماليّة التى تم التوصّل إليها بين الولايات المتّحدة وكندا والمكسيك سيتمّ توقيعها على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى بوينس ايرس نهاية الأسبوع.

وقال لارى كودلو "سيتمّ توقيع هذه الاتفاقية فى الأرجنتين"، مشيرًا إلى أنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو يعتقدان أنّ هذه الاتّفاقية ستدعم صناعة السيارات والعاملين فيها.

من جهته، قال مسؤول حكومى كندى إنّ دول أمريكا الشماليّة الثلاث "تعتزم التوقيع فى 30 نوفمبر"، لكنّه أوضح أنّ "عملية صياغة النصّ النهائى مستمرّة".

وأشار المصدر الكندى إلى أنّ مكسيكو وأوتاوا وواشنطن "تواصل مناقشة تنظيم حفل التوقيع".