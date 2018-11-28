مسؤول أمريكى يحث أوروبا على التفكير فى فرض عقوبات أخرى على روسيا

رويترز

قال كيرت فولكر الممثل الأمريكى الخاص لمفاوضات أوكرانيا اليوم الأربعاء إن واشنطن ترغب فى أن يفكر حلفاؤها الأوروبيون فى فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب الوضع فى أوكرانيا.

وأضاف فولكر فى برلين "بالتأكيد نشجع حلفاءنا الأوروبيين على البحث أكثر عما يمكن فرضه من عقوبات إضافية... أرى فى هذه المرحلة أنه ليس أمرا تقول ألمانيا وفرنسا أنهما تبحثانه لكن أعتقد أن هذه الأمور يمكن أن تتغير مع الوقت".

وأثار عدد من كبار السياسيين الأوروبيين أمس الثلاثاء احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا لمعاقبتها على احتجاز ثلاث سفن أوكرانية في البحر، وهي واقعة يخشى الغرب أن تشعل صراعا أكبر.