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مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:15 ص
مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم اﻷربعاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين وطلاب المدارس والجامعات من الأقاليم والقاهرة الكبرى.

ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

 


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