مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ودير مارى مينا بكفر الزيات.. صور

الغربية - عادل ضرة

تفقد اللـــواء طارق حسونة مدير أمن الغربيـــة خدمات تأمين الكنائس ودير مارى مينا بقرية ابيار نطاق دائرة مركز كفر الزيات، مشددًا على تحقيق السيطرة الأمنية وملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس.

ووجه حسونة، بمتابعة كاميرات المراقبة للنواحى الفنية، والتنسيق مع مسئولى الكنائس بإستمرار تواجد العنصر النسائى على المداخل لفحص السيدات اللاتى يترددن على الكنيسة، مشددًا على كافة خطط تأمين المنشآت الشرطية والمنشآت الهامة وفحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة ( الإسلامية والمسيحية) ودقة ملاحظة المارة.

ووجه مدير أمن الغربية، ضباط المرور بالحفاظ على الحرم الأمن بمحيط الكنائس من جميع الاتجاهات، ووضع الحواجز الحديدية والأقماع الفسفورية على كافة أضلاع الكنائس، ودقة فحص كافة المترددين على الكنائس، وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس أو الدير.

كما تفقد مدير الأمن مركز شرطة كفر الزيات، والتقى مع الضباط والأفراد والمواطنين وإفهامهم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم.

وشدد حسونة، على حسن معاملة المواطنين، وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان، كما شدد على المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات.



طارق حسونة مدير أمن الغربيـــة (4)