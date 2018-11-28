محلل: تماسك المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى منطقة الدعم يسمح باستمرار الاتجاه العرضى

كتب هانى الحوتى

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع بعدد 164 نقطة ليغلق عند مستوى 13213 نقطة، حيث نجحت القوة الشرائية فى التماسك مع اختبار القاع السابق للمؤشر 13000 نقطة ليعوق التراجعات العنيفة التى تعرض لها المؤشر منذ بداية الأسبوع الجارى حيث فقد حوال 600 نقطة على أثر عمليات البيع المكثفة التى تعرض لها سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر واختراقه لمستويات دعم رئيسية بين 78- 80 جنيه.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تماسك المؤشر الرئيسى للبورصة واستقراره أعلى منطقه الدعم بين 13000-12900 نقطة، يسمح باستمرار الاتجاه العرضى قصير الأجل ويفتح الطريق للارتداد إلى مستويات المقاومة 13400- 13670 نقطة، والتى قد تتجدد عندها الضغوط البيعية مرة أخرى، ويأتى هذا بالتوازى مع حفاظ سهم البنك التجارى الدولى استقراره أعلى مستوى دعمه الرئيسى 72 جنيه مما يؤهله لإعادة التجربة على مستويات 75- 76.50 جنيه.

وأشارت ميادة أمين، إلى انفصال أداء العديد من القطاعات المختلفة عن التراجعات التى يشهدا المؤشر الرئيسى، إذ تحافظ العديد من الأسهم القيادية على مستويات الدعم الرئيسيه لها، ويتجه تركيزنا إلى مراقبة أحجام التداولات ومدى قدرتها على التماسك واحترام مستويات الدعم الهامة لكل سهم.