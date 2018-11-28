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محكمة عين شمس تأمر بعرض مقتحم الكنيسة على الطب النفسى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:55 ص
محكمة عين شمس تأمر بعرض مقتحم الكنيسة على الطب النفسى محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنح عين شمس، عرض المتهم باقتحام كنيسة عين شمس حاملا لسيخ حديد وإصابة شخصين علي مستشفى الأمراض النفسية لتوقيع الكشف عليه.
 
وكانت قد حددت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، جلسة 28 نوفمبر، لأولى جلسات محاكمة المتهم بمحاول اقتحام كنيسة، حاملا سيخ حديد وإصابة شخصين، أمام محكمة الجنح.
 
وزعم المتهم فى تحقيقات النيابة، إنه "شاهد المهدى المنتظر داخل إلى الكنيسة، فحاول الدخول وراءه للبحث عنه، مؤكدا أنه نفذ ذلك من نفسه ولم يتلق تعليمات من أى جهات أو منظمات، وكشفت التحقيقات أن المتهم لا ينتمى إلى فصيل إرهابى".
 
وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس، تلقت بلاغا من الأهالي بمحاولة أحد الأشخاص ويدعى "إسلام. ف" اقتحام كنيسة، وفي يده سيخ حديد، وأصاب شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم اقتياد المتهم إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
 

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عين شمس

جنح عين شمس

المتهم باقتحام كنيسة عين شمس




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