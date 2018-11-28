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محافظ كفر الشيخ يشكل لجنة للمرور على دور المسنين والأيتمام ورعايتهم

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:20 م
محافظ كفر الشيخ يشكل لجنة للمرور على دور المسنين والأيتمام ورعايتهم لجنة حقوق الإنسان تتفقد دور المسنين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بتشكيل لجنة للمرور والمتابعة على دور الأيتام ودور رعاية المسنين والمؤسسات الإيوائية بالمحافظة، والتواصل معهم ميدانياً، برئاسة المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام.

وأكدت وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أنه تم بالمرور على دار المسنات والمسنين بسخا، ودار الوفاء للمسنين بجمعية تحسين الصحة والمنقسمة إلى دارين إحداهما للسيدات والأخرى للرجال، كما تفقدت اللجنة المؤسسة الإيوائية للبنين بكفرالشيخ، بالإضافة إلى المرور على دار الحنان لرعاية اليتيمات بغرب كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة أعلنت عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة، حيث قررت مصر أن تنطلق نحو البناء والتنمية في إطار مفهوم أشمل لحقوق الإنسان وبناء الإنسان المصري في إطار مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 

 


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