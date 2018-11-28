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محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس شركة الرمال السوداء لتفقد أول مصانعها شرق البرلس

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:06 م
محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس شركة الرمال السوداء لتفقد أول مصانعها شرق البرلس جانب من اللقاء
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اللواء عز الدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، يرافقهم الوفد الأسترالى برئاسة مستر سول، لتفقد المصنع الأول لفصل الرمال السوداء بشرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى.

 

وشارك فى اللقاء المهندس راضى أمين، السكرتير العام، ومحمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد طارق راغب، المدير العام الإدارى لمشروع الرمال السوداء، وأعضاء مجلس النواب، وعددا من قيادات الشركة المصرية للرمال السوداء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 


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