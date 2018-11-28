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محافظ كفر الشيخ: التعدي على الأراضى الزراعية خط أحمر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:30 ص
محافظ كفر الشيخ: التعدي على الأراضى الزراعية خط أحمر الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إنه حريص على تقديم الخدمات للمواطنين بالمصالح الحكومية، وتواجد الموظفين بمقرات عملهم، مضيفًا: سنواصل الزيارات المفاجئة واللجان على الإدارات المتعددة والمديريات، ومجالس المدن والوحدات القروية والمستشفيات، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن عملهم..

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن عدد من تم إحالتهم منذ توليه مهام منصبه 3 ألاف موظف فى عدد من المصالح الحكومية، وتم تحويل عدد آخر للنيابة، لوجود مخالفات ارتكبوها، مشيرًا أن التعديات على الأراضى الزراعية خط أحمر، وأنه لن يسمح بإعادة التعدى على ما تم إزالته من تعديات بالمرحلة الأولى من حملات إزالة التعديات التى بدأت أمس وستستمر لمدة 10 أيام.

 

 


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