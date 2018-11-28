محافظ كفرالشيخ ينهى معوقات توصيل المرافق لمصنع فصل الرمال السوداء

كفر الشيخ – محمد سليمان

وقع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، واللواء عز الدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، عقد الدك والردم لمصنع فصل الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، على مساحة 35 فدان، غرب محطة كهرباء البرلس التي تقوم بها المحافظة لصالح الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء.

وذلك بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام، والوفد الأسترالي برئاسة مستر سول ويست، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، والمهندس إبراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس محمد نصير، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات بكفرالشيخ، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام شركة الغاز بكفرالشيخ، والدكتور حسام فوزى، استشاري جامعة كفرالشيخ، والعميد طارق راغب، المدير العام الإداري لمشروع الرمال السوداء، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات الشركة المصرية للرمال السوداء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم توقيع عقد مع الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، لتنفيذ أعمال نقل وردم وتسوية ودمك موقع أرض المصنع الثاني لفصل الرمال السوداء غرب محطة كهرباء البرلس، على مساحة 35 فدانا، بسمك 130 سم لطبقة الدمك، فضلاً عن تنفيذ ردم ودمك وتسوية موقع أرض المصنع الأول لفصل الرمال السوداء بملاحة منيسي، على مساحة 80 فدان، لامتلاك محافظة كفرالشيخ للرمال اللازمة لأعمال الردم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تمت مناقشة توصيل المرافق إلى مصنع الرمال السوداء من الصرف الصحي والغاز والكهرباء والمياه، وسيتم إنشاء محطة لمعالجة مياه الشرب من مياه البحر المتوسط بطاقة إنتاجية 60 ألف لتر مكعب يوميا بتكلفة تقدر بحوالى مليار و500 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه لن يتم طلب أي مبالغ مالية من شركة الرمال السوداء، مؤكداً أنه سيتم توصيل التيار الكهربائي حتي أبواب الشركة، فضلاً عن توصيل الغاز لمساحة 85 فدان بالفعل، وسيتم الانتهاء من المساحة المتبقية خلال أيام، كما سيتم إنشاء طرنش للمهندسين للمقيمين ويتم كسحه كل فترة زمنية لحين الانتهاء من المشروع.

وكلف محافظ كفرالشيخ، المهندس إبراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة عمل دراسة ومعاينة لتحديد مكان لتخصيصه لإنشاء محطة رفع خاصة بمصنع الرمال السوداء، مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات المعنية بتوصيل المرافق بمشاركة الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ لمناقشة الوضع واستغلال الامكانيات المتاحة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، بالشكر للمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لتوفير المبالغ المالية المطلوبة لتخطيط وإنشاء محطة الكهرباء، وذلك بعد توقف دام فترة كبيرة.

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، على أهمية إنشاء الشركة بالتعاون مع الجانب الأسترالي لبناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في هذا المجال والاستعانة بالخبراء العالميين مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، وأن المصنع لا يوجد به صرف صناعي أو أي مخلفات صناعية ولكنها فقط مياه مالحة ناتجة من التشغيل فهو مشروع صديق للبيئة، على أن يكون معظم المهندسين المقيمين بالعمائر السكنية من المقيمين بمحافظة كفرالشيخ لسرعة تنفيذ الأعمال وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب بالمحافظة.