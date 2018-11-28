محافظ سوهاج: فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس قرية لـ51 وحدة قروية 2 ديسمبر

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، الإعلان عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس قرية عن طريق الندب لـ 51 وحدة قروية على مستوى المحافظة فى الفترة من 2 وحتى 12 ديسمبر، مشيرا أن القرار جاء لتحريك المياه الراكدة، وتنشيط حركة العمل، وضخ دماء جديدة فى الإدارات المحلية، لضمان حسن سير العمل بكل همة ونشاط ، وعدم التخاذل فى تنفيذ المهام، والعمل من أجل راحة المواطنين .

وأكد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة بضرورة التفاعل مع مشكلات المواطنين، وتنفيذ خطط المحافظة وتكثيف حملات النظافة والتموين وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة المشروعات الجارية بنطاق كل وحدة محلية والموقف التنفيذى لتلك المشروعات، مشيرا لأهمية العمل الجماعى وضرورة التعاون مع الأجهزة المختلفة بالمحافظة بما يخدم مصالح المواطنين.

وأعلنت محافظة سوهاج، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة رئيس قرية عن طريق الندب لعدد 51 قرية أم على مستوى مركز ومدن المحافظة، على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواجب توافرها فى المتقدمين، ومن أهمها " الحصول على مؤهل عالى مناسب، ألا تقل درجته عن الدرجة الثانية بإحدى المجموعات التخصصية من كافة الجهات الحكومية داخل نطاق المحافظة، أن يكون من المقيمين بالمحافظة إقامة دائمة، أن تكون تقارير الكفاية بتقدير امتياز عن الثلاث سنوات الأخيرة، القدرة على التعامل مع مهارات الحاسب الآلى، القدرة على العمل الميدانى، واجتياز الكشف الطبى والفحوصات المعملية المطلوبة، وأن لا يكون موقع عليه جزاءات قانونية " بيان بأى جزاءات خلال الثلاث سنوات " ، واجتياز مراحل الاختبارات، وعلى من يرغب فى شغل الوظيفة التقدم بطلب باسم محافظ سوهاج موضحا به عنوان ورقم التليفون، ومرفق به بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد ومختوم من جهة العمل، وإقرار قبول العمل كرئيس قرية داخل نطاق المحافظة، وعدد 4 صور فوتوغرافية حديثة وصورة الرقم القومى، ومقترح التطوير للوظيفة متضمنا خطة قابلة للتنفيذ " رؤية ـ أهداف ـ تحليل موقف ـ خطوات تنفيذ / مخطط زمني ".

بالإضافة إلى موافقة جهة العمل على التقدم للمسابقة " للعاملين من خارج الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج ، علي أن تقدم الطلبات باليد إلى المكتب الفنى مؤيدة بالمستندات بدء من 2 ديسمبر الشهر القادم وحتى 12 ديسمبر فى الفترة من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.