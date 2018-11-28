محافظ المنيا يزور المصابين فى حادث أبوقرقاص بمستشفى التأمين الصحي

فريق المحافظات

زار اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مساء أمس المصابين فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل، على الطريق الزراعى أمام مركز أبوقرقاص بمستشفى التأمين الصحى، لمتابعة حالتهم الصحية، رافقه خلال الزيارة، محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ودكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.

تابع المحافظ الحالة العامة للمصابين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، وتبادل الحديث معهم، وطمأنهم بتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج ووجه بتوفير الخدمة الطبية اللائقة، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

من جانبها، صرحت وكيل وزارة الصحة أنه تم السماح لـ5 حالات بالخروج من المستشفى، بالإضافة إلى وجود 11 مصابا بمستشفى التأمين الصحى لازالوا تحت العناية الطبية، بينما تم تحويل حالتين لمستشفى المنيا الجامعى ومستشفى أسيوط الجامعى.

كان الحادث قد وقع على طريق مصر أسوان الزراعى أمام قرية سفاى بمركز أبوقرقاص، وأسفر عن إصابة 18 ومصرع 3 أشخاص.











