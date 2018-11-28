محافظ القاهرة: بدء العمل بمشروع مثلث ماسبيرو يناير المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة لديها مشاريع قومية كبيرة مثل مشروع مثلث ماسبيرو، قائلا: انتهينا من الهدم وباقى رفع مخلفات الهدم بالكامل، وخلال يناير سيبدأ العمل فى المشروع.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى الشهرى بمحافظة القاهرة، قائلا: كان لدينا تجربة فى الأمطار الجمعة الماضية واستطعنا العبور بسلام والسيطرة عليها، مشيرا إلى أنه لم تحدث أى مشاكل ملحوظة، وأن هناك تطور كبير عن العام الماضى، ونتواصل باستمرار مع هيئة الأرصاد.

وأشار المحافظ، أنه جارى العمل على معالجة الأماكن التى حدث بها مشاكل، مثل الطريق الدائرى وسيتم عمل بلاعات أمطار فى بعض المناطق واذا لم يتم تنفيذها من هيئة الطرق سنقوم بعملها.

حضر اجتماع المجلس التنفيذى نواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات ورؤساء الهيئات الخدمية بالعاصمة، وعدد من القيادات الأمنية.