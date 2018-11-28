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محافظ القاهرة: افتتاح 5 مشروعات إسكان جديدة خلال شهر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:06 ص
محافظ القاهرة: افتتاح 5 مشروعات إسكان جديدة خلال شهر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس التنفيذى الشهرى بمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات ورؤساء الهيئات الخدمية بالعاصمة، وعدد من القيادات الأمنية.
 
وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه سيتم افتتاح 5 مشروعات اسكان لنقل سكان المناطق العشوائية بالقاهرة، وذلك ضمن السياسة التى تتبناها الدولة للقضاء على العشوائيات.
 
وأضاف المحافظ خلال الاجتماع، أنه ضمن المشروعات التى سيتم افتتاحها مشروع الأسمرات 3 ، والمحروسة 1 والمحروسة 2 وروضة السيدة زينب، تل العقارب سابقا، ومشروع أهالينا، مشيرا إلى أن هناك مشروعات أخرى جديدة سيتم افتتاحها خلال شهور قليلة من الآن، مثل اسكان مدينة بدر والخيالة ومشروع معا والذى يعتبر إضافة كبيرة.
 
وأوضح المحافظ، أنه تنفيذ هذه المشروعات جاء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم المواطن للعيش فى حياه كريمة، وتحقيق  نقلة حضارية وإنجاز كبير بدأ اهتمام الدولة بالمواطن ونقله لحياه أفضل والمشاريع مستمرة.
 
وأضاف المحافظ، أنه يتم العمل حاليا فى مشروع ترعة الطوارىء بحى السلام، حيث يتم اخلائها من العشوائيات الموجودة به وسيتم تعويض السكان وتسكينهم وسيكون محور مرورى هام.

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